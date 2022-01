Jessica Selassié su Twitter sta facendo impazzire le sue fan che con l’hashtag #JessVip e #Jerù la shippano con Barù, ma purtroppo per loro anche il noto enologo le ha dato un due di picche.

Pov:l’effetto di una persona che non ti piace assolutamente #jerù pic.twitter.com/gLFh81yB1g — MI PIACI PER EDUCAZIONE ✨ (@Majda44522844) January 28, 2022

Dopo Samy Youssef (con cui si era avvicinata nelle prime settimane) ed Alessandro Basciano, anche Barù si aggiunge alla lista degli uomini che dentro quella Casa hanno dato un due di picche a Jessica Selassié, ormai una moderna Bridget Jones.

Jessica Selassié dopo Samy e Basciano si prende un due di picche pure da Barù

“Lui mi vede come un’amica e non sono venuta qua a collezionare amici. Se deve andare male, e devo diventare amica di una persona che mi interessa non mi va!” – ha confessato la Selassié alla Trevisan, che ha così commentato: “Però non siamo venute qua nemmeno con altri intenti. Sai quante volte si inizia con l’amicizia? A me è successo, poi è diventata una storia bella. Secondo me si sente osservato ed è una persona riservata”. Risposte che non è però piaciuta alla principessa, che ha replicato: “Qua è diverso, perché era già partito come un gioco di flirt poi lo ha interrotto”.

Jessica Selassié si è sfogata anche con Alessandro Basciano (!) che le ha consigliato di lasciar perdere e di aspettare il principe azzurro fuori. “Se tu hai percepito queste cose e ne sei convinta, non lasciare che lui le usi o faccia battutine, perché lui lo sente da parte tua. Se si apre, bene, ti lasci andare. Altrimenti ascolta Alessandro, fregatene e quando esci avrai la tua rivincita”.

La principessa ovviamente non sa che nelle prossime puntate entreranno tre nuovi concorrenti. Il primo è il personal trainer Gianluca Costantino, il secondo è il volto di Forum, Edoardo Donnamaria, ed il terzo è il tiktoker Antonio Medugno che però sembrerebbe avere già un flirt con sua sorella Clarissa Selassié.