Jessica Selassié: “Denunciato Bortuzzo per atti gravi”

Ospite a Verissimo, Manuel Bortuzzo ha rivelato che una delle sorelle Selassié, Clarissa o Jessica, avrebbe contattato il suo avvocato chiedendo di ritirare la denuncia contro Lulù. Bortuzzo ha affermato: “Hanno detto che non sapevano come difenderla e hanno chiesto di togliere la querela”. Tuttavia, l’avvocato di Lulù ha categoricamente smentito queste affermazioni, dichiarando che le sorelle potrebbero anche denunciargli per diffamazione.

In un episodio del podcast Seconda Vita, Jessica Selassié ha confermato che procederanno legalmente contro Bortuzzo. Ha considerato le affermazioni di Bortuzzo come gravi e diffamatorie. Secondo Jessica, Bortuzzo ha insinuato che lei avesse chiesto un approccio con i suoi legali, ma lei ha negato qualsiasi contatto, sottolineando che la situazione è del tutto inventata.

Jessica ha dichiarato: “Non puoi raccontare cose mai accadute. È diffamazione troppo pesante.” Ha aggiunto che hanno deciso di denunciare Bortuzzo perché le sue parole sono state lesive e potrebbero essere interpretate come un tentativo di vittimizzazione da parte sua. La questione legale continuerà a essere seguita dai loro avvocati.

Fonte: www.biccy.it