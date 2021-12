Cena etiope al Grande Fratello Vip organizzata da Jessica Selassié.

Quando però la principessa si è messa ai fornelli Francesca Cipriani (e poi anche Manila Nazzaro) si sono avvicinate chiedendole cosa avesse intenzione di fare. Quando Jessica ha messo il peperoncino nel macinato l’ex Pupa ha così commentato:

“Fai qualcosa di non piccante, hai messo tutto il peperoncino nella carte macinata! Io non posso mangiarlo! L’ho fatto scrivere anche nel foglio, se lo mangio mi portano via [all’ospedale, ndr]”.

Quando Jessica Selassié le ha ricordato che cucinerà anche la gallina e quel piatto non sarà piccante, Francesca ha risposto “io non mangio pezzi di gallina“, facendo spazientire la principessa che le aveva proposto anche l’agnello, altro piatto senza spezie.

“Eh, l’agnello non lo mangi, la gallina neanche… Fatti un piatto di pasta amore non so che dirti. Se la cucina etiope è speziata e piccante che posso farci io?”.

Jessica Selassié, lo scontro con Francesca Cipriani

Quando Francesca Cipriani le ha risposto: “Questo è menefreghismo! Sono cose particolari!“, Jessica le ha giustamente risposto che la carne d’agnello non è “particolare” e che si mangia in tutta Italia. “Particolare? L’agnello si mangia ovunque, tutti gli italiani lo mangiano“. A dar manforte alla Cipriani anche Manila Nazzaro, che si è rifiutata di mangiare la carne “non è particolare l’agnello, ma è come lo cucini“.

Alla fine però la cena c’è stata e Jessica Selassié ha così ringraziato tutti: