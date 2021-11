Se Alex Belli ha fatto uno scivolone dicendo di essere andato contro voglia da Barbara d’Urso a parlare di gossip, oggi una gaffe simile è toccata a Jessica Selassié. Nel pomeriggio Clarissa ha parlato di Sophie Codegoni e delle critiche che si è attirata dopo la sua rottura con Matteo Ranieri (che adesso è un tronista).

“Spero non esca proprio Sophie, lei vuole un sacco rimanere anche perché tipo questa estate lei ha ricevuto un sacco di odio questa estate dopo la fine della relazione per questo tipo che non ha funzionato. Riceveva critiche e minacce per questo”.

Jessica Selassié: “Non dovrebbero più fare Uomini e Donne”.

Rispondendo alla sorella minore, Jessica Selassié ha detto che dovrebbero chiudere Uomini e Donne. La principessa non pensa che lo show abbia ancora senso, visto che molte coppie si lasciano non appena finisce il trono: “Tu dici delle critiche di Sophie e infatti è per questo che secondo me quel tipo di programma non andrebbe più fatto. Andrebbe chiuso perché comunque, ultimamente tutte le coppie non stanno funzionando. Dopo un mese si lasciano tutti! Chi è rimasto?”

Clarissa però ha corretto la sorella: “Questo non è vero. Ci sono ancora tre o quattro coppie degli ultimi anni che stanno insieme dopo aver fatto la trasmissione“.

Uomini e Donne può piacere o meno, ma l’opinione di Jessica non è molto sensata. Le coppie scoppiano alla corte di Maria come nella vita di tutti i giorni lontano da contesti televisivi. Inoltre andrebbe ricordato che U&D (per quanto abbia come scopo di far trovare l’amore) è prima di tutto uno show televisivo e non un’agenzia matrimoniale.

Jessica che odia “Uomini&Donne” è molto strano. U&D è la Seconda Creatura di Maria DeFilippi dopo “Amici” e poi è il programma Trash più visto.#GFVIP — Leonardo (@Ailand1992) November 18, 2021