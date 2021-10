Jessica Selassié nel pieno della notte (alle 4 e mezzo del mattino) ha fatto un taglia e cuci con i fiocchi a Samy Youssef –ultimo eliminato a sorpresa – del Grande Fratello Vip.

“Sono felice che sia uscito, mi ero rotta il c***o di vederlo in giro per casa” – ha sbottato in veranda – “Quando ha espresso il suo interesse per Raffaella, lei ha cercato di appiopparlo un po’ a chiunque. Anche a me. Io sono stata al gioco, non era un brutto ragazzo. Poi però ha iniziato a chiedermi ‘ma la notte le telecamere sono accese?’, ‘ma quando ci portano nella love boat?’, lui voleva farmi intendere chissà che cosa”.

Jessica Selassié ha poi confessato che quando hanno dormito insieme, lui avrebbe più volte cercato di coprirsi con le coperte.

“Mi metteva la coperta sopra la faccia a me dava fastidio, voleva far intendere chissà cosa. Una sera, ad una festa, abbiamo ballato insieme e non c’ha minimamente provato. Poi mi ha pure detto di avere una fidanzata in Egitto segreta che non riusciva a vedere. Ma non era entrato single? E’ solo un falso. Lui era entrato single ed aveva puntato Raffaella Fico. Ma lei gli ha dato il due di picche. Ora sta solo a rosicà”.

Jessica Selassié contro Samy Youssef: “Un falso, felice sia uscito!”

Infine ha aggiunto:

“Era tutto forzato con me, voleva pure fare un ballo sexy dove mi buttava per terra e mi montava sopra. Ho dovuto fingere di aver mal di piedi pur di non ballare con lui. In confessionale l’ho visto, speravo andasse via e menomale se n’è andato. Diceva ad Alex di essere falso, ma il primo falso era lui”.

JESSICA: “IO SONO FELICE SAMY SIA ANDATO VIA, MI ERO ROTTA IL CAZZO DI VEDERLO IN GIRO PER CASA, VOLEVA PER FORZA CREARE LA STORIELLA FAKE.” URLALO #gfvip — Alessia (@5Alessia) October 9, 2021

Jessica che chiude la giornata parlando di Samy:

“Sono contenta che sia uscito perché mi ero rotta il cazzo di vederlo in giro” Poi racconta che voleva fare la storia fake 🤡🤡🤡🤡#gfvip — ~’’ 🌮🤘🏼🪠 (@AzdoraL) October 9, 2021

cinque del mattino a guardare il cappottino di jessica a samy sono una persona semplice #gfvip — assenzio (@asfaltofresco) October 9, 2021