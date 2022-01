Continua il quasi triangolo tra Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Jessica Selassié. In realtà la principessa da diverse settimane ha messo in chiaro di non essere più interessata all’ex tentatore, ma lui non è così convinto. Il bel ligure infatti è certo che la coinquilina abbia una cotta per lui e ieri sera l’ha confidato alla sua partner.

“Lei si approfitta del fatto che tu sei molto paziente e fai finta di nulla. Però tu devi capire bene una cosa. Ti dico al 100% se io le do modo, lei ci sta anche davanti a te viene con me e se ne frega altamente dei tuoi sentimenti. Dai è vero e devi fidarti di quello che ti dico. Lei con me va oltre l’amicizia e lo scherzo. E ti dirò che non dà lo stesso valore che dai tu alla vostra amicizia, non si cura. Guarda che non sono uno scemotto, se ti dico così è perché l’ho capito. Però ho fatto una scelta, voglio te e punto. Tu dedica più tempo a noi da qui in avanti. Lei è proprio spudorata questo, è matta, pazza”.

Mi auguro che Alfonso Signorini mostri questa clip a Jessica Selassié così che capisca che forse Sophie e Alessandro non sono esattamente i bff che crede.

Sophie reagisce alle parole di Alessandro Basciano su Jessica Selassié.

“Dici che ci starebbe davvero? Oddio non mi dire ste robe, spero non arriverebbe a questo punto, non voglio vederci questo. Però oggi ora che ci penso eravamo in confessionale e c’è stata una scena strana. Ho fatto una battuta del tipo ‘Va a finire che tra due anni a sposarti Ale sarai tu Jess e io invece farò la damigella’, ma ovviamente era uno scherzo. Lei tutta seria mi fa ‘per me va bene sì, se vuoi possiamo iniziare anche adesso’. Ti giuro, ci sono rimasta e mi sono detta ‘no, vabbè, fatemi uscire adesso da questo confessionale’. Sembrava seria quando ha risposto in quel modo, non puoi capire”.

Alessandro

“se io gli do modo lei va oltre”

Sophie

“Sarà che io do un valore all’amicizia diverso” VORREI RICORDARE A QUESTI DUE CHE OGGI QUANDO BASCIANO ERA IN LACRIME LI C’ERA JESSICA CHE LO STAVA AIUTANDO E DICEVA COSE CARINE SU SOPHIE! E LULÙ CI AVEVA VISTO LUNGO😏#gfvip pic.twitter.com/3nRkMDSpTp — trashtrash (@voglioilnulla) January 14, 2022