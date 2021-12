Jessica Selassié si è presa una bella cotta per Alessandro Basciano che, dopo aver giocato con lei per mezzo pomeriggio “sei una principessa, io sarò il tuo principe“, si è distaccato ed ha puntato Sophie Codegoni. Quest’ultima nella casa è la BFF della principessa, ma, nonostante le abbia detto che per suo rispetto avrebbe fatto un passo indietro col tentatore, ieri notte ha passato la serata avvinghiata a lui. Jessica Selassié si è così sfogata con Manuel Bortuzzo: “Mi ha mentito e presa in giro!“.

Manuel Bortuzzo consola Jessica, che apre gli occhi: “Sophie mi ha mentito e presa in giro” https://t.co/MIiShENZn5 #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 24, 2021

Jessica Selassié affronta Alessandro Basciano: “Mi hai preso in giro”

La principessa ha così affrontato Alessandro Basciano, spiegandole il suo punto di vista.

“Sei entrato dicendo che ti interessavano Soleil e Sophie, poi la prima è legata fuori, la seconda legata con Gianmaria. Così ti sei buttato su me dicendo ‘è carina e simpatica’, ma appena Sophie si è staccata da Gianmaria tu ti sei buttato su lei come un segugio. Mi sono sentita presa in giro”.

Lui ha così risposto:

“Io sono entrato qua e rido e scherzo con tutti. Ok? Se lo faccio io c’è un doppio senso in tutto quello che faccio. Detto questo, l’ho detto anche in confessionale, non rimangio quello che penso su di te. Questo però non vuol dire che si devono creare situazioni dove non ci parliamo o di imbarazzo. Io ad oggi non mi sono baciato con nessuna. Però capisci? Se Biagio abbraccia Soleil non succede niente, se io abbraccio Soleil significa che ci sto provando. Se io parlo con te e ti faccio come battuta ‘sarò il tuo principe’ significa che ci sto provando, se te lo dice Davide non succede niente. Sono sempre stato coerente e sincero”.

E ancora:

“Io parlo con tutte allo stesso modo, ma come ho fatto con Sophie ieri notte potrebbe succedere anche con te che parliamo tutta la notte insieme. Ma non ci sarebbe un secondo fine. Io non sono qua dentro per trovare l’amore della mia vita, sono qua per giocare e conoscere le persone. Se ci sei rimasta male per qualcosa me lo dici, io non ti ho presa in giro”.

Insomma, Basciano non solo non cerca l’amore, ma non sembrerebbe essere neanche granché interessato a Jessica.