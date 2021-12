Jessica Selassié è approdata al Grande Fratello Vip con le sue sorelle a carico, ma se per Lulù e Clarissa questo è stato un vero e proprio debutto televisivo, per Jessica no. Nel 2017, infatti, la principessa maggiore ha preso parte alla seconda edizione di Riccanza.

Riccanza è un reality show di MTV (giunto alla quarta edizione e bloccato nel 2020 a causa del Covid) che ha lanciato nel mondo di MTV personaggi come Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, ma quanto romanzo c’è nella verità raccontata resta ovviamente un mistero.

Quando la principessa ha partecipato, ad esempio, ha confessato: “I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò, molto più comodo l’autista“. Famoso anche l’episodio de “il brunch principesco” in cui Jessica Selassié ha chiesto ad un noto chef di sushi di andarle a casa per cucinare per lei ed i suoi amici. Guest star della puntata anche due giovanissime Lulù e Clarissa. Quest’ultima, ancora minorenne, non ha potuto brindare con il Dom Perignon: “Clary alla tua salute, tu però con l’acqua naturale“.



Jessica Selassié a Riccanza: “Spendo 100 mila euro al mese”

La seconda stagione di Riccanza è stata un vero successo ed ora su TikTok è diventato virale uno spezzone di puntata in cui Jessica Selassié confessa di “spendere 100 mila euro al mese” di soli vizi, considerando che è “mantenuta dai genitori”.

“Prima abitavo con mio fratello e invece adesso ho un appartamento a Piazza di Spagna. Mi mantengono i miei genitori e spendo 100mila euro al mese più o meno…”.

Ripeto: quanta verità e quanto romanzo ci sia nei racconti di Riccanza non è dato saperlo, nel dubbio la principessa al Grande Fratello Vip sembrerebbe essere un’altra persona rispetto a questa dei video di MTV.

Scusate non capisco una cosa. Come ha fatto Jessica a partecipare a Riccanza avendo passato questo periodo così buio? Boh non so, scusate ma a me mancano pezzi.#gfvip — RobertaD 🌈 (@rodari279) December 6, 2021