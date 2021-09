Jessica Rabbit è troppo sexy e per questo motivo la Disney ha deciso di ridisegnarla per nascondere le sue curve provocanti.

Nessuno spacco vertiginoso, nessun seno che straborda dal vestito: la nuova Jessica Rabbit avrà un impermeabile accollato e sarà una bella (ma in gamba) investigatrice. A lanciare la notizia è stato il portale di Yahoo, a sua volta riferendosi ad un articolo del quotidiano californiano Orange County Register, come ripreso in Italia da tutte le testate giornalistiche. E no, non si tratta di una “censura” per vendere il prodotto nei paesi arabi o cinesi (come è più volte capitato in passato, soprattutto per le copertine degli album delle popstar), ma di un cambio di immagine per evitare l’oggettificazione del corpo femminile.

La nuova Jessica sarà proposta nel parco divertimenti Disneyland in California, dove il cartoon dell’attrazione dedicata al film di Robert Zemeckis – Chi ha incastrato Roger Rabbit? – vedrà una nuova versione animata con l’impermeabile.

Insomma – come scritto da Il Fatto Quotidiano – il film rimarrà com’era e nessuno ha avuto intenzione mai di modificarlo, ma il personaggio di Jessica al di fuori di esso per una storia specifica indosserà un impermeabile.

Jessica Rabbit vestita e censurata, le novità

La donna è stata anche rimossa nell’immagine del cartone Car Toon Spin: se prima la bella rossa sbucava da un bagagliaio ora il bagagliaio è vuoto.

Jessica Rabbit Removed from first scene in Roger Rabbit’s Car Toon Spin #disneyland pic.twitter.com/4vrvEwNkvZ — 🔥 FIVE FIRES 🔥 (@thecalibae) September 15, 2021

Ed è subito #LeaveJessicaRabbitAlone!

Cambia a Disneyland l’attrazione dedicata a Roger Rabbit, ritenuta “discriminatoria”; Jessica smetterà quindi i panni della fanciulla in pericolo e diventerà una detective che, aiutata dai turisti, dovrà scoprire dove si nasconde la prossima genialata dell’ufficio legale Disney. pic.twitter.com/L0vg65HcXc — Elliot Spencer #IlCultoVive 🐙🐙🐙 (@Helliot_Spencer) September 20, 2021

Vogliono mettere l’impermeabile a Jessica Rabbit.

😑😡 pic.twitter.com/9dYGUvz1vV — Lara (@Laria982) September 22, 2021