Jessica Selassié è senza ombra di dubbio la vippona a cui è stato dedicato meno spazio nelle puntate del GF Vip. La principessa se n’è lamentata più volte, così come ha anche sottolineato come avrebbe tanto voluto l’ingresso di qualche ragazzo da poter conoscere meglio (visto che sono anni che è single e si è chiusa a riccio). Purtroppo i ragazzi della ‘prima ondata’ erano quasi tutti o fuori età o già impegnati, ma Alfonso Signorini le ha sempre promesso l’arrivo di ‘bonazzi non fidanzati’, di belloccio però ne è entrato soltanto uno, che però è arrivato mettendo le mani avanti: “Sono interessato a Sophie e Soleil“. Le persone insicure sicuramente avranno empatizzato con Jessica quando ha sentito queste parole la settimana scorsa.

Nonostante le premesse iniziali però Alessandro Basciano in questi giorni ha stuzzicato più volte la Selassié e in molti hanno pensato potesse aver maturato un interesse anche nei suoi confronti. Oggi però Sophie ha fatto scoppiare una bomba quando davanti a Jessica ha detto: “Ieri sera Ale è venuto in sauna da me, mi ha rivelato che in casa intende provarci soltanto con me. Io però l’ho frenato perché penso anche a Gianma e a te Jessy“. Ovviamente questa ‘confessione’ di Basciano è avvenuta soltanto nella testa della Codegoni, perché ieri notte è accaduto l’esatto opposto. Alessandro in sauna ha detto che Sophie non è l’unica alla quale lui è interessato, ma che con lei si frenerà perché non vuole urtare la sensibilità di Gianmaria “anche se lo conosce da soltanto 5 giorni”.

Presa dallo sconforto la sorella di Clarissa e Lulù è sbottata con Sophie: “Inutile che mi dici ‘mi faccio da parte se ti interessa, l’amicizia prima di tutto’, perché non è così. Perché a parole dici una cosa, ma a fatti fai altro. Direi che è palese, gli sguardi, la sauna, ti mettevi sempre lì mentre lui suonava. Come noi donne percepiamo se un uomo è interessa, lo stesso vale per i maschi e lui l’ha capito. Lo sai dal giorno 1 che Alessandro interessa. Se a me piace lui ti fermi adesso? No basta così“.

Sophie e Jessica sono andate in sauna a parlare e la Codegoni ha cercato di rassicurare l’amica: “Tesoro tu non è che sei venuta qui per cercare soltanto l’amore. Poi calcola che hai me, che ti metterò sempre davanti a tutti. Ale non lo vedo per te, perché non ti renderebbe felice. Magari ti serve una persona profonda. Amore tu davvero per me sei una sorella, e lo sarai anche fuori. Ti dico tutto a te, non mi verrebbe mai, e ti giuro su mia madre, di mentirti o di dirti cavolate. Se tu mi dici che ti piace Alessandro mi fermo. Ok che sono incuriosita, ma sto evitando, sia per te, che per Gian e mille motivi“.

La Selassié è scoppiata in lacrime in uno sfogo davvero toccante: “Mi sono stufata di essere felice per gli altri. Credo sia naturale che mi piaccia passare del tempo con una persona che mi interessa. Non devo basare questo percorso sull’amore? Sono venuta qua a posta. Cioè anche, io questo percorso lo baso anche sull’amore, fuori non ho trovato nessuno e speravo qui dentro. Poidi 10 uomini 8 erano sposati, se ti pare normale. Io mi sento sola, dopo l’ora di pranzo spariscono tutti e non so con chi stare. Per Miri è arrivato Biagio, Lulù è con Manuel, tu con Ale adesso e io non so cosa fare spesso. Nessuno mi vuole, nessuno mi tocca. Non ho mai incontrato uno che ho dovuto rifiutare io“.

A me dispiace per Jessica perchè il suo è un problema che va oltre Alessandro, il suo essere sempre la seconda, l’amica brutta ecc.. è difficile da sopportare. Sei bella Jess. ✨ #GFVIP pic.twitter.com/R1md13R59K — violet (SeI Un CoPia e IncOlLa)🚀 (@violet_blue9) December 22, 2021