Jessica Pelizon risponde al fidanzato della sorella Nikita: “Lasciala in pace”

Due settimane fa sul profilo Instagram di Chi è stato pubblicato un video di Nikita insieme all’uomo che ha frequentato prima del GF Vip. Sui social è intervenuta la sorella della gieffina, Jessica Pelizon, che ha fatto un po’ di chiarezza: “Trovo irrispettoso, immaturo e allucinante che una conoscenza, seppur piacevole, dopo sole due settimane è definita ‘fidanzamento’. Sono la sorella di Nikita Pelizon, se lui per lei fosse una storia importante me ne avrebbe sicuramente parlato. Fra I’altro trovo veramente di cattivo gusto, oltre che potenzialmente un reato, la diffusione di materiale privato riguardante mia sorella senza aver ricevuto il suo consenso. Spero seriamente che questa persona non abbia fatto quest’azione per ricevere notorietà, comunque quando Nikita uscirà dalla casa verranno sicuramente presi provvedimenti nei confronti di questo individuo per il danno che sta provocando“.

Jessica Pelizon risponde all’uomo che ha frequentato sua sorella.

Valerio Tremiterra lo scorso 2 novembre ha scritto su Twitter: “Ti vorrei sentire anche per un istante, ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre, ti vorrei guardare senza dire niente, lasciare indietro quello che non serve. I miss my Angel“.

Sotto a questo tweet ieri è intervenuta Jessica Pelizon: “Se tu la conoscessi veramente, sapresti che non potevi fare mossa più sbagliata di quella che hai fatto. Ti consiglio vivamente di lasciarla in pace. Nikita non è un oggetto, ledendo la sua privacy non le hai dimostrato amore ma possessione e controllo, cose che lei odia“.

La donna ha anche risposto ad alcuni fan di Nikita: “Sono la sorella, loro non sono mai stati fidanzati. Si frequentavano da poche settimane. Non aveva il consenso di pubblicare quel video. L’ha venduta schifosamente. Penso non ci sia altro d’aggiungere. Non essendo un fidanzato ma solamente una frequentazione di poche settimane, dopo aver diffuso il video privato, senza il consenso di Nikita, si è dato la zappa sui piedi da solo. Tranquilli che appena esce io e il team abbiamo molto da farle vedere e poi deciderà il da farsi“.

Se Jessica Pelizon si è esposta così tanto avrà i suoi motivi.