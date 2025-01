Jessica Morlacchi torna sui social dopo il ritiro dal Grande Fratello: “Non potevo per regolamento”

Jessica Morlacchi ha lasciato il Grande Fratello l’8 gennaio, ma è tornata sui social solo ieri per condividere il suo rientro nella Casa e i suoi confronti con Helena Prestes e Luca Calvani. Ai fan, che attendevano con ansia notizie, ha spiegato di non aver potuto comunicare prima a causa del regolamento del programma. A partire da oggi, ha promesso di essere più attiva sui social, ringraziando tutti i suoi sostenitori con un affettuoso “Vi amo follemente”.

Nel suo messaggio su Instagram, Jessica ha fatto un bilancio della sua esperienza, affermando di aver voluto essere semplicemente se stessa e di sentirsi apprezzata per le sue sfaccettature, comprese le sue imperfezioni. Ha dedicato un ringraziamento speciale a coloro che l’hanno sostenuta, riconoscendo l’importanza di ogni gesto, come gli aerei e i messaggi di supporto, nonché il sostegno economico per i televoti. Ha menzionato Alfonso Signorini per aver creduto in lei e la squadra di Endemol per averle dato l’opportunità di vivere questo sogno.

Inoltre, ha voluto esprimere gratitudine nei confronti di Beatrice Luzzi per la sua comprensione e per le immunità ricevute, a Cesara Buonamici per i consigli preziosi, e a Rebecca Staffelli, il cui sorriso, espresso attraverso clip virali, l’ha fatta sorridere in momenti difficili. Jessica ha anche ringraziato la sua famiglia e gli amici che la sostengono quotidianamente, dichiarando il suo affetto per loro.

Dopo un ritiro avvenuto in un clima di tensione con la produzione e Alfonso Signorini, la situazione sembra essere migliorata, con un’atmosfera più serena tra le parti. Jessica ha ribadito il suo affetto per i fan e ha fatto sapere che è pronta a riannodare i legami con il suo pubblico e a rispettare gli impegni assunti nel programma. I suoi fan possono aspettarsi un’ulteriore interazione e aggiornamenti da parte sua, in quanto ha manifestato il desiderio di rimanere in contatto e condividere ulteriori momenti della sua vita.