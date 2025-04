Jessica Morlacchi sogna Sanremo: “Ho sentito Elodie?”

A pochi giorni dalla vittoria al Grande Fratello, Jessica Morlacchi sta già pianificando il suo futuro musicale, tra concerti e nuovi album. La vincitrice ha dichiarato ad Alfonso Signorini che sta lavorando a nuovi brani e all’organizzazione di live: “Sono tanto carica, non vedo l’ora di ricominciare a cantare. Stiamo già preparando degli show. Desidero il contatto con il pubblico e voglio lavorare sul mio singolo uscito e sul disco”. Jessica è entusiasta di creare nuovi singoli, menzionando che il suo ultimo, “Ambaradam”, è stato pubblicato il 24 gennaio.

In un’intervista a Superguida Tv, ha anche espresso il desiderio di partecipare al Festival di Sanremo, affermando: “Assolutamente sì, non vedo l’ora, sto già lavorando alle mie nuove canzoni”. Riguardo a sua cugina Elodie, ha raccontato che si sono sentite prima della sua partecipazione al GF, dove lei le ha fatto un grande in bocca al lupo. Jessica spera di rivederla presto e ha sottolineato quanto sarebbe bello fare un duetto insieme.

Parlando della sua esperienza al Grande Fratello, Jessica ha confessato di aver desiderato innamorarsi, ma che ciò non è accaduto. Aveva una cotta per Luca, ma ha capito che lui è innamorato di un’altra persona. Ha descritto la vita nella casa del GF come un’esperienza amplificata, quasi come vivere in una bolla. La cantante è determinata a continuare la sua carriera e a realizzare i suoi sogni, evidenziando che i duetti tra cugine sarebbero qualcosa di speciale.