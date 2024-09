Jessica Morlacchi: perché ha lasciato i Gazosa e quali lavori ha svolto nel periodo di oblio

Jessica Morlacchi ha vissuto un periodo di grande successo tra il 2001 e il 2002 grazie ai Gazosa, un gruppo musicale di cui era la frontwoman. Tuttavia, dopo quel periodo di notorietà, è sparita per diverso tempo dalla scena. Nel 2013, è stata chiamata da Rai2 a partecipare come concorrente a “The Voice Of Italy”, ma il suo percorso nella musica è stato segnato da sfide personali significative. In un’intervista rilasciata a Gay.it, Jessica ha raccontato delle difficoltà che ha affrontato, rivelando che, durante il culmine del suo successo, ha dovuto lasciare i Gazosa a causa di attacchi di panico. A soli 15 anni, dopo il successo della cover di “Nessuno Mi Può Giudicare”, si è trovata sopraffatta dalle responsabilità e dalla pressione.

Jessica ha descritto la sua vita da adolescente come bella ma anche insostenibile: viaggiava continuamente per lavoro, passando da Milano a Palermo e Roma, senza mai una pausa. Ha raccontato di aver vissuto una fase buia, da cui è riuscita a emergere grazie aiuti professionali, in particolare da uno psichiatra che l’ha supportata nel ritrovare la serenità. Gli anni di inattività artistica, dopo “The Voice Of Italy”, sono stati complicati, durando fino al suo ritorno alla ribalta con “Ora O Mai Più” e “Tale e Quale Show”, seguiti dalle apparizioni con Serena Bortone.

Durante questi anni di assenza dalla musica, Jessica ha intrapreso diversi lavori per mantenersi. Ha lavorato in un centro estetico, in uno studio di grafica e anche in un fast food, ma ha sempre mantenuto un legame con la musica, nonostante le sfide affrontate. Ha condiviso che, nonostante le difficoltà, la musica è sempre rimasta una parte importante della sua vita.

La sua storia è una testimonianza della resilienza e della lotta contro le pressioni dell’industria musicale, riflettendo su quanto possa essere difficile crescere sotto i riflettori e confrontarsi con le ansie e le responsabilità precoci. In questo modo, Jessica Morlacchi non solo riemerge nel panorama musicale, ma porta con sé un messaggio di speranza e rilancio personale.