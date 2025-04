Jessica Morlacchi: come utilizzerà il montepremi e parteciperà ad altri reality

Con la vittoria al Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha conquistato 100 mila euro in gettoni d’oro, di cui 50 mila saranno devoluti in beneficenza. Al momento, ha pianificato di aiutare i bambini e di fare qualcosa anche per gli animali, ma non ha ancora deciso come utilizzare il resto del montepremi. Ha dichiarato: “Come spenderò il montepremi? Ancora non lo so come lo userò. Per il momento sto pensando solo alla parte che andrà in beneficenza”.

In merito alla sua amicizia con Helena, Jessica ha sottolineato che si sentono quotidianamente su WhatsApp e che è naturale che due persone che hanno condiviso sei mesi di vita insieme diventino amiche o si allontanino. Ha affermato di sentirsi fortunata per la loro compatibilità: “Ci siamo trovate, ci vogliamo bene e credo che sia qualcosa di assolutamente normale”.

Jessica, ora, è concentrata sulla sua carriera musicale e sul Festival di Sanremo, evento al quale aspira a partecipare nuovamente. Riguardo ad altri reality, ha detto di aver ricevuto proposte in passato ma di aver sempre rifiutato, dichiarando che il Grande Fratello è stato il suo sogno. “I reality sono molto belli però il Grande Fratello è il reality del mio cuore”, ha aggiunto. Per il momento, è soddisfatta di aver realizzato questo sogno e non ha intenzione di partecipare a nuovi reality, lasciando immaginare che l’idea di spaccare cocchi in Honduras sia poco realistica per lei.