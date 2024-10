Jessica Morlacchi accusa Shaila di avere usato termini omofobi: “L’ha chiamato F”

Ieri notte, dopo la puntata del Grande Fratello, Javier Martinez ha rivelato alcune affermazioni controverse fatte da Shaila Gatta sui suoi coinquilini. L’argomento centrale si è concentrato sulle parole offensive usate da Shaila nei confronti di MariaVittoria Minghetti, Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato. Secondo Javier, Shaila avrebbe espresso dubbi sull’orientamento sessuale di Lorenzo, insinuando che gli piacesse Michael, utilizzando un linguaggio inappropriato.

Jessica Morlacchi ha confermato le affermazioni di Javier, raccontando a Luca Calvani gli insulti lanciati da Shaila. Ha rivelato che Shaila ha usato termini pesanti nei confronti di MariaVittoria e Amanda, definendole zo***le. Inoltre, ha insinuato che Lorenzo potrebbe essere gay, usando la parola offendendo l’orientamento sessuale.

Durante la conversazione notturna, Luca Calvani ha mostrato il suo interesse per la questione, focalizzandosi sulle insinuazioni di Shaila riguardo a Lorenzo e Michael. Ha espresso sorpresa nel sapere che Lorenzo potesse provare attrazione per Michael, dimenticando momentaneamente il linguaggio offensivo usato da Shaila. Luca ha anche sottolineato che, nonostante i suoi corteggiamenti, Lorenzo avrebbe potuto scegliere lui, data la sua presenza nella casa.

Queste rivelazioni hanno sollevato interrogativi su come Shaila affronterà la situazione nella prossima puntata del Grande Fratello. Ci si chiede se Shaila negherà le sue affermazioni, se rivelerà di avere amici gay, oppure se confesserà di provare sentimenti per Calvani o se si dichiarerà per qualcuno.

Javier, con il suo sfogo, ha messo in luce un comportamento contraddittorio di Shaila, che si professa sostenitrice dei diritti delle donne e della comunità LGBTQ+, ma allo stesso tempo utilizza termini dispregiativi. La situazione sta generando discussioni accese tra i partecipanti e gli spettatori del programma, facendo emergere dinamiche complesse di relazioni e pregiudizi. La reazione e le scelte di Shaila nella prossima diretta potrebbero avere un impatto significativo sulla sua immagine all’interno del reality show.