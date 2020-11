Jessica Mazzoli ha un pessimo rapporto con Morgan (da quando la tradì mentre era incinta) e fra le pagine del settimanale Nuovo si è scagliata contro di lui accusandolo di averla ricattata ‘sottilmente’.

Secondo la confessione dell’ex gieffina, lei sarebbe stata costretta a mandargli foto private intime in cambio di soldi.

“Sono stata costretta a mandare foto hot a Morgan in cambio dei soldi, ho ceduto perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento. Ho ceduto il suo era un ricatto sottile, se non lo assecondavo avrei dovuto rincorrerlo per avere un bonifico. Mi criticheranno, lo so, ma l’ho fatto solo per mia figlia. Chiederò l’affidamento di Lara, la situazione è insostenibile. Serve la firma di Morgan per qualsiasi cosa riguardi la bimba, voglio uscire da questo meccanismo umiliante. Non voglio sentirlo più, deve solo versare quanto dovuto a mia figlia”.