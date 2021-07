Jessica Mascheroni da giorni è al centro di una grossa polemica. I telespettatori di Temptation Island hanno trovato dei post razzisti che la ragazza ha scritto tra il 2017 e il 2018 su Facebook, alcuni dei quali contro dei volti di Temptation Island e Uomini e Donne.

“Ho aperto il mio profilo. Cercherò di difendermi dai vari insulti e offese che sto prendendo causa vari post che ho pubblicato sul mio profilo Facebook alcuni anni fa. Come prima cosa chiedo umilmente scusa a tutte le persone che ho offeso e che non conosco. Chiedo scusa in particolare chiedo scusa a Nilufar e Lara. Soprattutto a loro perché i post fanno veramente schifo, mi vergogno veramente per quello che avevo scritto. Spero che voi accettiate le mie scuse perché sono sincere. Adesso facendo un discorso un po’ più ampio. Ragazzi state offendendo i miei genitori, mia madre, i miei amici e sinceramente state sbagliando. Perché prendete esempio da me. Ho sbagliato, ho capito e sto chiedendo scusa. Insultare e offendere non porta da nessuna parte. Non predicate bene e razzolate male”.