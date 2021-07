Il pessimo passato social di Jessica Mascheroni è purtroppo tornato a galla tutto insieme dopo che ieri sono emersi i primi post razzisti contro cinesi e marocchini. Oggi, dopo gli elogi ad Harvey Weinstein incitandolo a “pecoralizzarle tutte”, è arrivato anche un commento denigratorio e razzista contro Nilufar Addati.

Il post risale a marzo 2018 ed in questo caso Jessica ha dato all’ex tronista di Uomini e Donne della “cessa”, della “scema”, della “rumena” e della “extracomunitaria”, invitandola gentilmente a “spararsi” ed a “levarsi” in quanto “la vergogna di tutte le donne”.

Un commento SCHIFOSO che oggi è stato passato anche alla diretta interessata che ha così risposto: “Vabbè dai è stata gentile, che poi sono iraniana, ma vabbè“.

Il commento della Mascheroni non stride molto con il suo voto politico.

“Ho aperto il mio profilo. Cercherò di difendermi dai vari insulti e offese che sto prendendo causa vari post che ho pubblicato sul mio profilo Facebook alcuni anni fa. Come prima cosa chiedo umilmente scusa a tutte le persone che ho offeso e che non conosco. Chiedo scusa in particolare chiedo scusa a Nilufar e Lara. Soprattutto a loro perché i post fanno veramente schifo, mi vergogno veramente per quello che avevo scritto. Spero che voi accettiate le mie scuse perché sono sincere. Adesso facendo un discorso un po’ più ampio. Ragazzi state offendendo i miei genitori, mia madre, i miei amici e sinceramente state sbagliando. Perché prendete esempio da me. Ho sbagliato, ho capito e sto chiedendo scusa. Insultare e offendere non porta da nessuna parte. Non predicate bene e razzolate male”.