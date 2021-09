Jessica, Lulù e Clarissa sono le tre sorelle che questa sera debutteranno al Grande Fratello Vip, nomi che a molti non diranno nulla ma che in realtà sono le pronipoti dell’ultimo Imperatore di Etiopia.

Nate a Roma, le tre hanno rispettivamente 27, 23 e 19 anni. La prima (la più alta) ha partecipato alla seconda edizione di Riccanza, l’ultima (la più bassa) ha frequentato le stesse scuole elementari di Tommaso Eletti di Temptation Island, che ritroverà in Casa. La mediana (quella con le extension bionde) è semplicemente loro sorella.

“Sono molto emozionata – ha raccontato la mediana, Lucrezia, conosciuta anche come Lulù – il Grande Fratello è l’unico programma che avrei potuto fare perché stiamo dentro una casa in relax, non potrei mai fare l’Isola dei Famosi… morirei! Io e le mie sorelle entriamo nella casa da single, siamo molto libere e unite. I nostri genitori sono molto aperti e moderni e non ci hanno mai vietato nulla. Sappiamo cucinare, pulire, spazzare. Mamma e nonna ci hanno insegnato tutto, odiamo il disordine e le persone false. Vale per tutte e tre. Se trovo nella casa chi fa l’amicone e poi ti sparla dietro, non ho problemi a confrontarmi. Il mio motto? “Sti c***i”… quando ce vò ce vò”.