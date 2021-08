Jessica, Lucrezia e Clarissa sono le tre principesse etiopi che parteciperanno al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Sono discendenti della dinastia di Hailé Selassié, l’ultimo imperatore d’Etiopa detronizzato nel 1974.

Le tre ragazze sono quindi principesse a tutti gli effetti, anche se i loro titoli ovviamente non hanno alcun valore legale nel nostro paese. Come anticipato da Davide Maggio Jessica, Lucrezia e Clarissa (queste ultime due amano farsi chiamare anche Lulù e Charlie) “non passeranno inosservate; sconosciute a molti, ma capaci di far parlare più di tutti”.

“Le tre giovani vivono a Roma nel lusso e nella ricchezza. Autista, maggiordomo, parrucchiere, make up artist e chi più ne ha più ne metta: Jessica, Lucrezia e Clarissa sono “servite e riverite” (dicono loro!). Tutte comodità che non avranno al Grande Fratello Vip, ma se questo è il prezzo da pagare per la celebrità le tre sono disposte a scendere dal piedistallo e convivere con i “comuni mortali” che abiteranno la casa di Cinecittà”.

Jessica Hailé Selassié in realtà è già nota nel nostro paese perché ha preso parte alla seconda edizione del reality Riccanza in onda su MTV, programma che ha lanciato anche Tommaso Zorzi.

Le sorelle parteciperanno al Grande Fratello Vip in qualità di unico concorrente e questo segna già una grande novità. E’ la prima volta, infatti, che un terzetto partecipa come un solo concorrente in un reality show. Lo stesso Grande Fratello (Vip e Nip) ha avuto nel corso degli anni svariate coppie, ma nessun trio.

All’interno della Casa si ritroveranno a convivere con personaggi come Katia Ricciarelli, Moreno, Manuel Bortuzzo, Manila Nazzaro, Tommaso Eletti, Nicola Pisu, Giucas Casella, Raffaella Fico, Jo Squillo, Soleil Sorge, Davide Silvestri ed Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan ed Asia Argento.