Jessica? Ho esagerato nel gioco!

Luca Calvani, ex concorrente del Grande Fratello, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo il 2 febbraio 2025. Durante l’intervista, ha condiviso le sue emozioni sul ritorno alla vita quotidiana dopo mesi trascorsi nel reality, descrivendo il ritorno come “meraviglioso” e sottolineando l’importanza dei legami familiari. Il primo a cui ha dato un abbraccio è stato Alessandro, una sorpresa che ha significato molto per lui.

Silvia ha poi toccato il tema del suo rapporto con Jessica Morlacchi. Luca ha espresso soddisfazione per il loro riavvicinamento, notando come condividessero un senso dell’umorismo affini. Ha riconosciuto di aver esagerato nel gioco e ha chiesto scusa ad Alessandro per il disagio che potrebbe aver causato.

Parlando della sua storia d’amore con Alessandro, Luca ha descritto il momento del loro primo bacio, rivelando che ha aperto nuove possibilità di felicità nella sua vita, nonostante stesse affrontando una separazione e delusioni lavorative. Ha riflettuto anche sulla sua precedente relazione con la madre di sua figlia, esprimendo l’importanza della felicità reciproca per il benessere della loro bambina.

Infine, Luca ha condiviso un ricordo della sua adolescenza, raccontando di come si sentisse “il figlio sbagliato”, non riuscendo a riconoscere il suo valore. Avrebbe voluto confortare il giovane Luca, dicendogli che meritava l’amore. L’intervista ha messo in luce il cambiamento positivo nella vita di Luca, grazie all’amore e al supporto dei suoi cari.