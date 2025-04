Jessica, Helena, Lorenzo, Shaila? Signorini svela per chi tifava e la risposta sorprende

Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno attirato l’attenzione di Alfonso Signorini durante il Grande Fratello. In un’intervista a Tv Sorrisi & Canzoni, Signorini ha dichiarato di aver tifato per MariaVittoria Minghetti, apprezzando la sua spontaneità e istinto, ma ha anche mostrato entusiasmo per la vittoria di Jessica. Quest’ultima rappresenta, secondo Signorini, la “vincitrice della porta accanto,” una persona genuina e fragile che crede nei propri sogni nonostante le difficoltà.

Signorini ha commentato che Helena ha trovato il suo lieto fine nel reality grazie all’amore con Javier, mentre per Shaila il confronto è stato fondamentale, poiché non si sentiva più amata e ha scelto di cambiare direzione nella sua vita. Riguardo al suo futuro, Signorini ha rivelato di prendere una pausa, affermando che la mancanza dell’appuntamento a settembre non è una svista, ma la necessità di ritrovare se stesso. Non è chiaro quando tornerà o chi sarà coinvolto nel prossimo Grande Fratello.

Al TG 5, ha sottolineato la meritorietà della vittoria di Jessica, pur esprimendo rammarico per Helena, la quale ha già ottenuto una vittoria personale trovando l’amore nel programma. Jessica ha condiviso le sue riflessioni sulla vittoria, mentre Signorini ha commentato i vari sviluppi, confermando l’importanza delle esperienze vissute da ciascun concorrente nel reality.