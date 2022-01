Jessica e Sophie un tempo erano grandi amiche, ma poi l’arrivo del bel Basciano ha scombussolato ogni equilibrio.

La Codegoni si è più volte risentita per l’atteggiamento della Selassié nei confronti del suo fidanzato che, dal canto suo, non ha mai buttato acqua sul fuoco, anzi. Qualche giorno fa ha infatti detto a Sophie di essere “troppo paziente” e che se lui ci stesse, Jessica lo bacerebbe subito.

“Lei si approfitta del fatto che tu sei molto paziente e fai finta di nulla. Però tu devi capire bene una cosa. Ti dico al 100% se io le do modo, lei ci sta anche davanti a te viene con me e se ne frega altamente dei tuoi sentimenti”.

Quando la madre dell’ex tronista è entrata in Casa ha lanciato una bomba sul rapporto fra Jessica e Sophie, accusando la principessa di non essere una buona amica per sua figlia e di sparlare alle spalle.

Jessica e Sophie sempre più distanti, la Codegoni: “Le piace sia Basciano che Barù, è ingordigia”

Il giorno dopo la puntata la Codegoni, sfogandosi con la Calemme, ha dichiarato:

“L’amicizia si dimostra ed io gliel’ho dimostrata spesso. Io e lui ci siamo avvicinati dal buongiorno. Le piace lui, le piace Barù, aspetta che ne entri un altro… capisci che è ingordigia questa, non colpo di fulmine. Le ho detto che le battute mi danno fastidio e le dice quando non ci sono. Ha smesso di fare battute ad Alessandro, lei ora ci prova. La mattina prima che arrivasse mia mamma gli ha detto ‘tu ancora non hai capito che hai fatto la scelta sbagliata?’, questa non è stata una battuta, io non c’ero”.

Federica ha ovviamente cercato di stemperare la tensione,

“Dai qualche battutina gliel’avete fatta anche voi, siete due ragazze molto intelligenti, mettete da parte queste cose e andate avanti. Jessica non ci prova con Alessandro, fa solo battute, poi magari qualcuna ti può dar fastidio e ci sta, ma è anche Alessandro che le dà modo di fare queste battute. Mettiti nei panni di una persona che vede un ragazzo che le piace.. Capiscila”. Jessica e Sophie faranno pace?