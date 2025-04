Jessica e Lulù Selassié contro Verissimo dopo l’intervista a Bortuzzo

Dopo un periodo di silenzio, Manuel Bortuzzo ha annunciato la sua partecipazione a Verissimo per raccontare la sua versione riguardo alla denuncia contro Lulù Selassié, a seguito della quale l’ex gieffina ha ricevuto una condanna a un anno e otto mesi. Poche ore prima dell’intervista, Jessica Selassié ha scritto su Twitter, preannunciando “grandi verità”. Subito dopo l’intervista di Manuel, Jessica ha espresso il suo disappunto su Instagram, criticando le dichiarazioni del ragazzo per mancanza di prove, e ha indirizzato le sue lamentele a Verissimo, Mediaset e alla conduttrice Silvia Toffanin.

Lulù ha chiesto un diritto di replica, definendo le affermazioni fatte da Manuel come “falsità oscene”, dichiarando di essere rimasta colpita dall’accanimento della Toffanin. Le sorelle Selassié si sono unite nella difesa di Lulù, con Jessica che ha contestato l’immagine distorta e le critiche ricevute. Ha sottolineato come Lulù fosse stata silenziosa per tre anni, subendo insulti, e ha evidenziato la necessità di rispettare il principio di presunzione di innocenza. Ha denunciato il modo in cui i media trattano la vicenda, diffondendo narrazioni potenzialmente dannose, senza considerare le dichiarazioni legali e la prospettiva di Lucrezia.

Jessica ha chiarito che è importante distinguere tra la richiesta di condanna da parte del Pubblico Ministero e la reale sentenza del giudice, affermando che Lulù non è stata condannata, nonostante fosse trattata come tale dai media, stigmatizzando così la rilevanza delle affermazioni in uno spazio pubblico.