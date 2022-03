Jessica e Lulù sono fra le protagoniste più discusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip e fra le pagine di Novella 2000, Barbara Alberti, che in quella Casa c’ha vissuto un mese nel 2020, ha così commentato.

“Il Grande Fratello Vip di quest’anno? Un carrozzone di personaggi grotteschi come questo non si era mai visto, è il festival dell’orrore di cui tutti eravamo in attesa… Dalle sorelle Selassiè, che come stemma nobiliare scelgono il grande eroe d’Etiopia, a Vera Miales, che per piazzare la bandierina sul fidanzato Amedeo Goria si presenta nella casa in abito da sposa. Le Selassié ripetono sempre di essere principesse. È come se io ripetessi di continuo di essere la nipote di Garibaldi, tuttavia trovo straordinaria la loro sfacciataggine imperiale”.

Ovviamente Barbara Alberti, oltre Jessica e Lulù, non ha potuto non dire la sua sul tema dell’amore libero, che in questi ultimi sei mesi abbiamo abbondantemente affrontato.

“Alex Belli e la sua compagna potrebbero essere d’accordo nella messinscena di questo palinsesto che ci stanno rifilando da mesi, ma a chi importa davvero saperlo? Se ogni cosa venisse rivelata decadrebbe l’intrattenimento”.

Per la Alberti il GFVip è stata una bella esperienza, che replicherebbe qualora le venisse data l’opportunità.

“Anche domani. Nel periodo di permanenza nella Casa sei al riparo da tutto e le cose peggiori che succedono là fuori, come per incanto, smettono di essere affar tuo. Una vacanza dalla vita in cui vieni solo per esistere”.

Voglio ricordarla così al Grande Fratello Vip: