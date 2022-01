Jessica e Lulù nella prossima puntata del GF Vip hanno intenzione di chiedere un provvedimento disciplinare verso Katia Ricciarelli.

In questi giorni Katia Ricciarelli sta mostrando il peggio di sé fra offese personali, brutte risposte e cattiverie random. Tutto è iniziato durante la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì scorso, quando la cantante ha offeso Miriana Trevisan dandole della “tenutaria del casino” ed usando frasi come “e tu saresti una madre?”. Anche il giorno dopo purtroppo si è svegliata col piede storto ed ha offeso a più riprese Jessica e Lulù. A quest’ultima ha pure detto “tornate a studiare nel tuo paese”, scatenando ovviamente le ire della principessa.

“Devo andarmene a mangiare fuori? Io vado dove ca*** mi pare, ma chi pensi di essere la padrona di casa? Nessuno è il padrone di questa casa capisci? Siamo tutti uguali. Ma str***a sarai tu, ma cosa vuoi? Che cavolo vuoi da me? Tu attacchi e aggredisci tutti e pensi adesso di passarla liscia? […] Io devo andare al mio paese? Io sono nata qui in Italia”.

Non contenta Katia avrebbe attaccato anche Nathaly Caldonazzo. Comportamento che la stessa Jessica ha poi riportato a sua sorella Lulù.

“A Nathaly Caldonazzo l’ha proprio minacciata. L’ha guardata e le ha detto ‘tu che sei arrivata per ultima la pagherai, sì la pagherai e stai attenta’.Oh ma che stai a fare pure le minacce?”

Oggi pomeriggio Jessica e Lulù, parlando con Sophie, hanno anticipato che chiederanno ufficialmente la squalifica di Katia Ricciarelli ad Alfonso Signorini.

“Sophie, è meno grave quello che ha detto Fausto Leali che quello che ci ha detto lei [Katia Ricciarelli, ndr], lei lo ha detto con cattiveria e con una tale intenzione che voleva ferire. Noi in puntata lo diremo, lo faremo notare. Dovrebbe andare in nomination d’ufficio per quello che ha detto, a prescindere”.