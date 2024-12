Jessica e Clarissa si esprimono su Lulù: “Vogliamo fare chiarezza”

Jessica e Clarissa Selassié hanno deciso di parlare dopo un periodo di silenzio riguardo alla situazione della loro sorella Lulù, attualmente costretta a indossare un braccialetto elettronico a causa della denuncia presentata contro di lei da Manuel Bortuzzo. Hanno esordito rassicurando tutti coloro che sono preoccupati per Lulù, affermando che sta bene nonostante il momento di grande shock che sta attraversando. Le sorelle hanno sottolineato l’importanza e la forza del carattere di Lulù e hanno promesso che sarà lei stessa a comunicare direttamente con i suoi sostenitori quando sarà pronta.

Jessica e Clarissa hanno anche evidenziato come, in questo periodo difficile, il loro nome e quello di Lulù siano stati attaccati. Hanno espresso gratitudine a chi ha manifestato supporto e affetto, specialmente a chi si è astenuto dal commentare fino a quando non sarà emersa la versione di Lulù. Inoltre, hanno voluto ringraziare il team legale di Lulù per il lavoro professionale e impegnato che sta svolgendo.

Le due sorelle hanno ribadito l’unità della loro famiglia, richiedendo pazienza e rispetto mentre aspettano che la giustizia faccia il suo corso e che la verità venga a galla. Hanno manifestato il loro desiderio di sostenere Lulù in questo momento critico, ringraziando anche la sua comunità e i fan per il supporto vitale che stanno offrendo. Jessica e Clarissa hanno affermato che la loro vita non sarà influenzata da chi cerca di metterle in difficoltà, promettendo che continueranno a vivere e lavorare con la stessa determinazione e passione di sempre.

Concludendo, Jessica e Clarissa hanno rinnovato il loro affetto per i sostenitori e hanno ribadito il loro sostegno per la giustizia. Hanno assicurato che, nel caso emergano ulteriori calunnie o diffamazioni, sono pronte a prendere le misure legali necessarie per difendere la loro famiglia e la loro onorabilità. Le sorelle Selassié hanno espresso la loro gratitudine a chi le sostiene, auspicando che la situazione possa risolversi nel migliore dei modi.