Jessica e Amanda spaventate, la regia censura: “L’ho visto entrare. Corre!”

Nonostante i cambiamenti nella location e nelle case, due elementi rimangono costanti nelle edizioni del Grande Fratello: i topi e i fantasmi. Durante l’ultima puntata, un topolino è entrato nella casa, spaventando non solo i concorrenti, ma anche la regia, che ha cercato di evitare inquadrature ogni volta che qualcuno menzionava l’intruso. Le prime a notare il topo sono state Jessica Morlacchi, Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti.

Jessica ha esclamato: “Ragazze, ho visto una cosa correre!”, e Amanda ha confermato: “Sì, ho visto entrare un topo”. Dopo un iniziale spavento, Jessica ha chiesto agli altri concorrenti di non toccarlo. Amanda, rendendosi conto che si trattava di un roditore, ha avvisato i ragazzi in cucina: “Ragazzi, c’è un topo”. Ogni volta che un concorrente ha parlato del topo, la regia ha prontamente inquadrato altre stanze, rendendo la situazione ancora più divertente. Molti si chiedono perché ci siano questi interventi da parte della regia; l’ingresso del topo pare essere l’evento più emozionante di questa edizione.

Se il topolino iniziasse a causare problemi, i concorrenti potrebbero chiamare la regina dei roditori, Patrizia De Blanck, che ha avuto esperienze simili nel passato. Infatti, ha raccontato di come nella sua camera al Grande Fratello siano apparsi dei topi e che, in effetti, l’hanno tenuta compagnia: “Sono animali così bellini, perché avete tutti paura dei topi?”. Se non fosse disponibile, probabilmente ci sarebbero altre soluzioni in mente.

La presenza del topo nella casa ha generato non solo momenti di tensione, ma anche di divertimento. Gli utenti sui social hanno rapidamente commentato le reazioni dei concorrenti e le scelte della regia. Ad esempio, si è potuto leggere commenti su come il topo stesse generando un’ondata di censura ogni volta che veniva nominato. La situazione ha quindi creato un’atmosfera di intrattenimento per gli spettatori, rendendo la puntata del Grande Fratello ancora più memorabile.