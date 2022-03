Barù ieri notte si è confidato con Giucas Casella e Davide Silvestri ed ha rivelato loro di non essere interessato a Jessica Selassié. Il food blogger ha detto di vedere la principessa soltanto come un’amica ed ha aggiunto che nemmeno fuori dal GF Vip potrà esserci un futuro per loro. La sorella di Lulù non ha preso bene le rivelazioni di Barù e d ha fatto un confessionale contro di lui. Oltre ad aver parlato con gli autori, poco fa Jessica si è sfogata con Sophie e le ha confessato che secondo lei il suo amico speciale l’avrebbe illusa con lo scopo di arrivare in finale, facendo credere anche al pubblico che tra loro poteva nascere una storia d’amore.

Jessica Selassié e i dubbi su Barù: “L’ha fatto per arrivare in finale”.

“Non mi sono piaciute alcune cose che ha detto a Davide e Giucas. Io quindi gli ho detto che è un falso e aveva ragione Nathaly a dire che era falso. Poi gli ho detto ‘prometti Love Boat e baci ma sono soltanto chiacchiere’. Lui mi ha detto ‘sì ma io lo faccio a posta faccio il profumiere lo sai’. Il suo scopo finale? – ha dichiarato Jessica – Arrivare in finale! Semplice, crei una storia così da fuori ci credono, però poi non dai mai nulla di concreto e la gente ti tiene perché aspetta di vedere qualcosa. Poi finisce il programma e niente. Con la scusa di non volere clip non fa mai nulla, così è pulito. Se gli importa così tanto di arrivare in finale, tanto da arrivare a fare sta roba? Tu dici di no Sophie, ma non si può mai sapere. Poi io potrei uscire lunedì, forse per questo ha messo un freno adesso e si sta staccando”.

Barù effettivamente dà un colpo al cerchio e uno alla botte, ma in questa storia – come nel triangolo alchemico di Belli – non ci sono vittime.

Jessica inizia a dubitare che il comportamento di Barù sia pura strategia per arrivare in finale 💥 #GFVIP https://t.co/Gkunh1WZYr — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 5, 2022