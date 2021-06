Jessica Antonini aveva già avvertito l’ex fidanzato Davide Lorusso che avrebbe tirato fuori “screen e fotine” e così è stato. Dopo l’intervista rilasciata da Davide Lorusso per Uomini e Donne Magazine, l’ex tronista è ritornata all’attacco, lanciando una serie di frecciatine nei confronti di lui.

Jessica Antonini sbotta contro l’ex Davide Lorusso: “Tiro fuori screen e fotine. Una cosa è certa: lui è…” * https://t.co/NRItuXZuHe https://t.co/vepD85X2R1 — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 26, 2021

Nonostante la Antonini abbia dichiarato che secondo lei Lorusso è gay, via Instagram è stata contattata da una ragazza che in passato avrebbe frequentato Davide. Come riportato da IsaeChia.it, l’ex tronista ha pubblicato il messaggio:

“All’inizio ti seguivo per curiosità perché avendolo conosciuto in passato volevo vedere fino a che punto arrivava” – avrebbe scritto a Jessica Antonini l’ex flirt di Davide Lorusso – “Meglio scoprirle subito ste cose che mai. A me il mini percorso con lui mi ha solo aiutato ad aprire gli occhi su un’amica falsa, almeno quello glielo riconosco“.

Messaggio che è stato commentato così da Jessica:

“Prima non ci credevo, ma oggi so che questa persona ha fatto un po’ di tutto, ma alla radice c’è proprio il non rispetto e la falsità. Uno che si fa la migliore amica della sua ragazza… Menomale che parlava deli amici. Che posso dirti? Ho proprio scampato una fogna“.

Jessica Antonini e Davide Lorusso: i motivi della rottura

Davide Lorusso – come riportato da Uomini e Donne Magazine – avrebbe deciso di allontanarsi da Jessica perché i due litigavano spesso: “Litigavamo spesso e alcuni lati del suo carattere faticavano ad andarmi giù. Discutevamo per sciocchezze ma finivamo sempre per scontrarci duramente. Jessica sa essere molto tagliente. Volevamo costruire una relazione basata sul dialogo, ma non ci siamo mai riusciti del tutto: io sono stato sempre troppo introverso, tenevo tutto per me e poi esplodevo all’improvviso, mentre lei sfogava ogni sensazione, talvolta anche in modo eccessivo“.

L’ex corteggiatore ha poi dichiarato di non averla mai tradita né mancata di rispetto: “Non capisco perché lei debba buttare via tutto quello che c’è stato tra noi, senza riuscire a conservarne il bello. Penso sia accecata dalla rabbia”.