Jessica Antonini nel corso degli ultimi mesi ci ha regalato alcune brutte pagine di gossip dove – per mezzo stampa – ha dato letteralmente del gay all’ex fidanzato Davide Lorusso. “Lui è gay, ma ancora non lo sa“, le parole usate.

Un tentativo di outing che è più sembrato un brutto modo per vendicarsi di una delusione amorosa.

“Davide è un grandissimo attore, infatti studia per diventarlo” – ha dichiarato Jessica Antonini a Nuovo Tv – “Mandava foto poco carine ad altre persone, poi una sera è uscito con gli amici ed è sparito, non rispondeva più al telefono. Il giorno dopo ho ricevuto una chiamata da una persona sconosciuta con un avvertimento. Mi ha detto che Davide non era pronto a stare con me e che sarebbe sparito dalla mia vita. Il suo orientamento? Rimango del mio pensiero e ci tengo a dire che non ci sarebbe nulla di male”.