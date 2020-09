Jessica Antonini e Davide Lorusso di Uomini e Donne sono al centro del gossip: in questi giorni sono infatti spuntate online due teorie cospirazioniste su loro.

Se sei un amante del gossip e del trash avrai sicuramente letto il nome di Amedeo Venza che a quanto pare saprebbe tutto di tutti, dato che non esiste argomento di cui non ha un’opinione o un’informazione. Ed ovviamente la neo-coppia di Uomini e Donne non poteva esserne immune.

Il primo scoop riguarderebbe il loro rapporto che sarebbe nato in maniera poco limpida:

“Posso dire che i due si conoscevano già. Ieri un amico in comune mi ha detto che questa estate si sono già visti da qualche parte con la stessa comitiva. Quindi è impossibile che non si conoscano”.

Il secondo scoop, invece, riguarderebbe una loro ipotetica rottura dovuta ad un’altra donna nella vita di Davide.

“C‘è questa ragazza che ieri in tarda serata mi ha contattato per raccontarmi una storia che la vede protagonista con Davide, la scelta di Jessica. Ho visto i messaggi e gli screen e alcune foto quindi qualcosa di vero c’è, poi magari lui si è visto coinvolto durante le puntate con Jessica e ha deciso di lasciare questa ragazza ma io posso dirvi che durante le prime registrazioni loro si sentivano e si sono visti ma non se si sono visti durante le registrazioni o qualche giorno prima. Gli screen parlano chiaro e loro si sono visti”.

Se tutto ciò fosse vero sarebbe l’ennesima “fregatura mariana”, in caso contrario immagino Jessica e Davide così: