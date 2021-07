Jessica Antonini con la sua prima intervista a Nuovo ha fatto scoppiare una grossa polemica. L’ex tronista ha dichiarato che secondo lei Davide Lorusso sarebbe omosessuale: “Lui è gay, ma ancora non lo sa“. In una serie di storie la ragazza ha anche spiegato come mai è sicura che la sua scelta di Uomini e Donne non sia etero.

Davide ha rilasciato delle dichiarazioni a Uomini e Donne Magazine, spiegando che con Jessica le cose non andavano più bene da tempo. Il bel biondo però non ha nemmeno menzionato le dichiarazioni della sua ex sul suo orientamento sessuale. Adesso però è tornata a parlare la Antonini e pare non abbia cambiato idea.

Jessica Antonini, le nuove rivelazioni.

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha concesso un’intervista a Nuovo Tv, nella quale ha confermato il suo pensiero sui gusti del suo ex compagno. Jessica questa volta però ha fornito altri dettagli, come le ‘foto poco carine’ che lui mandava a delle ‘persone’.

“Davide Lorusso è un poveretto che mi ha sottovalutata. Grandissimo attore, infatti studia per diventarlo. Mandava foto poco carine ad altre persone, poi una sera è uscito con gli amici ed è sparito, non rispondeva più al telefono. Il giorno dopo ho ricevuto una chiamata da una persona sconosciuta con un avvertimento. Mi ha detto che Davide non era pronto a stare con me e che sarebbe sparito dalla mia vita. Il suo orientamento? Rimango del mio pensiero e ci tengo a dire che non ci sarebbe nulla di male”.

Direi che pur rimanendo molto vaga Jessica si è fatta capire bene. Resta il fatto che questo è un argomento molto delicato. Lei probabilmente sta parlando per rabbia, perché si è sentita presa in giro e lui non nomina questo argomento perché forse spera che questa polemica si sgonfi.