Jessica Alves pronta al trapianto di utero: “Voglio un bambino nel mio pancione”

In diverse occasioni Jessica Alves ha parlato del suo desiderio di maternità ed ha anche accarezzato l’idea di avere un figlio da Giacomo Urtis. In questi mesi la Barbie umana ha addirittura parlato di ‘trapianto di utero’ e si è detta pronta a sottoporsi a questa pericolosissima operazione. Ad aprile Jessica Alves ha contattato dei medici, che le hanno consigliato di pensare all’adozione o ad una madre surrogata e di aspettare che la medicina faccia altri passi in avanti prima di sottoporsi ad un intervento così rischioso come quello del trapianto di utero. In ogni caso Jessica non vuole rinunciare al suo sogno e ha dichiarato che appena sarà possibile si opererà.

Jessica Alves: “Sono la prima in coda per il trapianto di utero, per il momento penso all’adozione”.

“Sono una donna, ma non una donna biologica. Sui social in tanti mi scrivono che non sono una vera donna e che non lo sarò mai, questi sono solo ignorante. Io sogno un uomo che diventi il padre dei miei bambini, avrò una famiglia. Farò ogni cosa possibile per avere dei figli.

È il mio sogno essere madre e avere un bambino dentro la mia pancia. – ha dichiarato la donna al Daily Mail – Ho subito tutti gli interventi chirurgici possibili per essere il più vicino possibile ad una donna biologica. Ma non posso avere figli, il che è molto frustrante.

Il mio cervello è totalmente femminile. A volte mi sento costantemente come una donna incinta a causa dell’alto livello di ormoni.

Ho molto amore da dare e non escludo l’adozione, ma vorrei tanto avere un utero e spero nel futuro, che si possa fare al più presto. Attualmente l’intervento durerebbe più di 11 ore e sarebbe ad altissimo rischio. Ho parlato con dei dottori e se le cose andranno di questo passo e i rischi diminuiranno sarò la prima in coda. Per quanto sia frustrante, al momento non posso restare incinta in maniera naturale.

Il mio prossimo passo è trovarmi un bravo ragazzo con cui fidanzarmi. Poi magari penseremo ad una madre surrogata o magari all’adozione per avere la nostra bella famiglia”.