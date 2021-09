Jessica Alves è pronta al trapianto di utero, un’operazione che le costerà un bel po’ di soldi e che i media brasiliani avevano già trattato. A parlarne in Italia è stata proprio lei fra le pagine del settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti.

“Sono pronta al trapianto di utero. Così potrò partorire e stringere tra le braccia un figlio mio. So che si tratta di un intervento molto particolare, ma sogno di vivere l’esperienza della maternità. Ho trovato la forza di cambiare sesso e ora voglio avere la mia famiglia, un marito e un figlio. Questo per me sarà l’ottantesimo intervento chirurgico. L’intervento dura cinque ore e costa 50 mila euro. Mi impianteranno l’utero di una donatrice morta. Spero che mi nasca una femmina, così la chiamerò Barbara, in onore della d’Urso”.

Nel corso di questi ultimi anni, cioè da quando ha intrapreso un percorso di transizione facendo coming out come donna transgender, Jessica Alves si è rifatta il seno, i fianchi, i glutei, le labbra, il naso (per l’ennesima volta) ed infine un trapianto di capelli ed un processo di femminilizzazione del volto. Ora il trapianto di utero.