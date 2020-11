Jessica Alves ieri sera a Live Non è la d’Urso ha fatto un comeback col botto. L’influencer si è presentata in puntata fasciata in un sensuale abito rosso e il professor Lorenzetti l’ha subito attaccata criticando soprattutto i chirurghi che – secondo lui – l’hanno resa “un mostro privo di equilibrio e armonia”.

“Accetto anche il tuo cambiamento nonostante mi sembri tardivo. Ma ti sei guardata allo specchio? Quello che sta succedendo adesso è peggio di quello che hai fatto per essere Ken. Non hai forme equilibrate, nessuna bellezza, non c’è nulla di femminile, è solo un’esagerazione. Tutto quello che hai fatto ti fa male fisicamente. Non ci raccontare la favoletta, tu prendi tante sostanze, non usi solo il grasso. Il tuo percorso chirurgico è di follia. L’errore è di chi si presa per pochi soldi a fare queste cose oscene. Tu non vai dai migliori dottori al mondo, perché la gente seria non fa queste cose orrende. I chirurghi plastici seri non creano mostri del genere. Una cosa è la transizione, un’altra è far diventare le persone dei mostri. Folli loro e folle tu. Sì, io lo dico che sei un mostro. Non ti vorrei mai come paziente”.

La brasiliana si è alzata ed ha perso la calma. Jessica Alves come un ciclone si è abbattuta sul dottore, minacciando anche di farlo chiamare dai suoi avvocati. Barbara d’Urso ha provato a calmare la sua ospite, che però ha continuato ad urlare.

“Tu sei un dottore anti professionale. Nessun dottore viene in tv a dirmi che sono un mostro. Tu non hai la libertà di farlo, non ti conosco e non mi chiami mostro. Mostro sei tu, sei orrendo e sei un brutto mostro. Io ti farò un processo. Tu sei un mostro e un prof anti professionale. Io ho già speso tanti soldi con gente giusta, con te non lo farei mai. Tu sei un mostro, un mostro. Non vengo nella trasmissione di Barbara per farmi chiamare mostro. Orrendo mostro che non sei altro. Tante persone trans in Italia ti guardano. Io capisco bene l’italiano e ho sentito tutto. Da stasera non parlo con te più. Domani i miei avvocati ti chiameranno”.

Anche Jessicona ha reso omaggio alla nostra Dea pagana…



Jessica Alves e il durissimo scontro con il prof Lorenzetti: i filmati.