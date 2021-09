Jessica Alves è famosa per i suoi interventi di chirurgia estetica e proprio grazie a quelli è approdata in tempi non sospetti a Domenica Live di Barbara d’Urso dando vita, di fatto, al fenomeno “Ken Umano”. Da lì il Grande Fratello, Le Iene, il cambio di sesso e Live Non è la d’Urso, dove ha avuto un brutto battibecco con il professore Lorenzetti.

Jessica Alves litiga con il professor Lorenzetti: “Chiamo i miei avvocati e ti faccio un processo. Sei un mostro orrendo” https://t.co/RJfez76HqL — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 7, 2021

Jessica Alves, i media brasiliani ne sono certi: “In lizza per un trapianto di utero”

Nel corso di questi ultimi anni, cioè da quando ha intrapreso un percorso di transizione facendo coming out come donna transgender, Jessica Alves si è rifatta il seno, i fianchi, i glutei, le labbra, il naso (per l’ennesima volta) ed infine un trapianto di capelli ed un processo di femminilizzazione del volto. Ora dal Brasile è arrivata la notizia che la donna pare si voglia fare un altro intervento illegale: il trapianto di utero.

“La presentatrice brasiliana Jessica Alves, conosciuta come “il Ken umano” prima del suo processo di riassegnazione del sesso, è ora alla ricerca di un’operazione insolita: un trapianto di utero” – si legge su SDP Noticias – “Alves assicura di avere già una data per l’operazione e l’idea è quella di diventare la prima donna trans a rimanere incinta e partorire. Inoltre, ha assicurato che in Brasile ci sono già stati diversi di questi interventi chirurgici, ma sono stati eseguiti in segreto, cosa che non è stata confermata da alcuna autorità. Nel corso della sua vita, Jessica Alves ha subito più di cento interventi chirurgici, prima per imitare gli standard di bellezza di Ken e, una volta riconosciuta come persona trans, per adattarsi alla sua nuova identità”.

