Jessica Alves finisce i sala operatoria dopo una disavventura intima con un italiano: “Come Siffredi”

Due anni fa Jessica Alves si è fatta accompagnare da Le Iene in Tailandia per sottoporsi all’intervento di riassegnazione di genere. Nel 2022 però la Barbie umana (che ha incontrato Madonna) ha fatto altre operazioni, una molto particolare e ha raccontato tutto ad Alessandro di Sarno.

“Sono tornata dal dottore tailandese e ho fatto un ritocchino nelle zone mie. Le persone pensano che la chirurgia intima sia una cosa semplice, tagli e via. Però non è così che funziona. Diciamo che dopo l’operazione non avevo la misura giusta e poi sono stata con un bel ragazzo italiano. Lui era molto fortunato, come Siffredi…”

Jessica Alves è donna, come vi abbiamo raccontato. Era diventata famosa come Rodrigo “il Ken umano”, grazie a molti interventi di chirurgia estetica. La incontriamo di nuovo con Alessandro Di Sarno: ci racconta com’è la sua nuova vita #LeIene https://t.co/cfG8G0RAMb

“Quando ci divertivamo io e questo ragazzo sentivo dolore. Quindi per questo sono tornata in Tailandia per ritoccare. Adesso sono libera di fare tutto con tutti. Sì è già successo tutto. Dopo la chirurgia ho voluto fare esperienze con tutti i tipo possibili. La migliore esperienza? Un altro ragazzo italiano, lui era del sud Italia, siciliano. Ho toccato le stelle con questo bellissimo maschio.

Poi recentemente pensavo di aver trovato il mio principe azzurro, l’amore vero e non è stato così invece. Lui è un ragazzo inglese, bello, intelligente e anche educato. Lui stava guardando i giornali e mi ha chiamato ‘Jessica mi hai ingannato! Io non sono mai stato con un uomo’. Ma come si permette di dirmi questo? Io non sono un uomo, ma una donna! Lui non è stato l’unico. Mi fa male il cuore, io sono una persone come tutti. Voglio solo essere una ragazza felice. L’amore fa male però ci spero ancora.

Un altro ragazzo si è allontanato per gli amici e la famiglia. I familiari gli dicevano ‘non puoi stare con lei perché è nata maschio’. Tutti mi vogliono in camera, ma non per strada mano nella mano. Io vorrei vivere l’amore alla luce del sole e non al buio. Vorrei anche diventare madre in futuro. Mi piacerebbe avere un fidanzato e una famiglia tutta mia”.