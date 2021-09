Jessica Alves e Francesca Cipriani sono sempre state amiche, ma forse qualcosa è cambiato nell’ultimo periodo. Pare infatti che la Barbie umana non abbia preso bene l’ingresso dell’ex Pupa al Grande Fratello Vip. Il motivo? Secondo Alberto Dandolo Jessica vorrebbe partecipare al reality di Alfonso Signorini.

“L’ex Ken umano contro Francesca Cipriani. Rodrigo Alves, noto come il Ken umano, oggi si chiama Jessica e sta completando la sua transizione. Vive tra Londra e San Paolo ed è diventato una stupenda e burrosa ragazza ricercata dalle tv e dai reality di mezzo mondo. – si legge su Oggi – Si sussurra però che il suo sogno sia quello di partecipare al Grande Fratello vip e che non abbia affatto preso bene l’imminente ingresso della sua grande amica Francesca Cipriani nella casa più spiata d’Italia. Riuscirà a raggiungerla? Ah, saperlo”.

E perché mai Jessica Alves dovrebbe essere contrariata dalla partecipazione della Cipriani al GF Vip? Nella casa di Cinecittà direi che c’è posto per entrambe.

— Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 1, 2020

Ha fatto il seno e affinato il viso per un totale di 74 interventi chirurgici, ecco la trasformazione di Rodrigo Alves #noneladurso pic.twitter.com/fkFs6hdkEM

— Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 23, 2020

“Dopo questa operazione, mi sveglierò donna”. Jessica Alves conosciuta come il “Ken umano” è pronta ad affrontare l’ultimo intervento chirurgico per diventare a tutti gli effetti Barbie. Il nostro Alessandro Di Sarno è a Bangkok da lei e presto a #LeIene ci racconterà tutto pic.twitter.com/e3X6H8jvif

“Ma io sono famosa? Diciamo che sono conosciuta al pubblico. Perché sono entrata nel cuore di tante persone. Con il mio essere me stessa ho fatto da Cupido a un bel po’ di persone. Mi vogliono molto bene, anche se ho diversi hater. La mia massima aspirazione è essere una paladina della giustizia. Super Cipry! Vorrei togliere tutte le cose brutte del mondo. Poi vorrei una famiglia e continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo. Il mio motto è: sembra talco, ma non è, serve a darti l’allegria. Come farò senza i social al GF? L’importante è che ci sia il cioccolato.

L’ospite internazionale che vorrei al GF Vip? Purtroppo è morto e non può arrivare. L’ultimo libro che ho letto? Bo, però guardo sempre il tg ogni giorno e seguo i politici e i siti di informazione. Il Presidente del Consiglio? Non è Mattarella? L’anno scorso era quello dei meme su Twitter vero?! L’ex allenatore di calcio, Conte”.