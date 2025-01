Jessica accusa Amanda: “Con Luca è pappa e ciccia”

Jessica Morlacchi è pronta a tornare nella Casa del Grande Fratello e ha già scelto la sua prossima rivale: Amanda Lecciso. In passato, ha avuto conflitti simili con Yulia Bruschi e Helena Prestes, entrambe ritenute da lei troppo vicine ai suoi interessi amorosi, prima con Giglio e poi con Calvani. Ora Jessica accusa Amanda di avere un legame troppo stretto con Luca, nonostante in precedenza avesse già definito Luca un “giocatore”.

Nel daytime, Jessica racconta a Eva che Amanda l’aveva avvisata di stare attenta a Luca quando la sua infatuazione per lui era appena iniziata. Sottolinea che se dovesse tornare nella Casa, ci sarebbero scontri, e manifesta una crescente avversione nei confronti di Luca.

Stefania Orlando interviene dalla parte di Luca, affermando che Jessica ha mostrato accanimento nei suoi confronti, mentre Luca ha cercato di mantenere la calma e recuperare. Stefania mette in dubbio le intenzioni di Jessica, sostenendo che chi vuole bene non cerca di distruggere le altre persone. Anche Luca si difende, commentando che Jessica lo ha accusato di comportamenti ambigui, ma ammette di avere un legame simile con Amanda. Esprime la sua delusione nei confronti di Jessica, affermando che non ha mai avuto alcun bacio con lei e che crede che il suo comportamento faccia parte di un piano per distruggerlo.

Il conflitto nel gruppo si intensifica, lasciando i telespettatori curiosi su come si evolveranno le dinamiche nella Casa.