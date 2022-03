Continua il tira e molla di Barù, che manda in confusione i fan che seguono i Jerù (e non solo). Il nobile toscano ha mille attenzioni per Jessica Selassié e spesso si comporta con lei come se fosse la sua fidanzata. Grattini, massaggi, coccole e confessioni, i due passano sempre più tempo insieme e ultimamente hanno anche dormito nello stesso letto. Eppure a parole il nipote di Costantino Della Gherardesca continua a rifilare pali alla principessa etiope, che comunque non demorde e (supportata dai fan dei Jerù) persiste nel suo scopo: far crollare il cinico vippone.

I Jerù esistono davvero? Arriva la batosta di Barù: “No lei non mi piace”.

Ieri sera Giucas Casella ha fatto il terzo grado a Barù e gli ha posto una serie di domande su Jessica e sul particolare rapporto che ha con lei nella casa del GF Vip. Il gieffino però è stato molto sintetico e ha spiegato al paragnosta che tra lui e la sorella di Lulù non c’è nulla, che non gli piace e che difficilmente fuori dal Grande Fratello Vip tra loro potrà nascere una storia d’amore.

“Se c’è qualcosa con Jessica? No, non c’è niente Giucas, sono io che non voglio. No, non mi piace. Mi piace, ma non in quel senso che pensate, mi piace come amica, ci scherzo, mi fa ridere, mi diverto, insomma è così. Però secondo me lei vuole di più da me. Comunque è una donna seria. Fatemi uscire di qui e respirare, ma no, non credo proprio che la frequenterò fuori”.

Non è nemmeno la prima volta che Barù dice cose di questo tipo. La scorsa settimana il concorrente ha confessato: “Lei è molto carina e simpatica, però non c’è quella cosa, altrimenti l’avrei già baciata certamente. Mi piace come amica e sul fuori non ci vedo nulla. Il punto è che non voglio illudere nessuno. Tra me e lei c’è dell’affetto, ma come con Soleil, nulla più di questo. Se ci abbracciamo mi piace, ma come contatto fisico umano“.