Mentre Jessica Selassié aveva un’attrazione alchemica per Alessandro Basciano, Barù ha iniziato a stuzziacarla in maniera palese. La gieffina con il passare dei giorni ha dimenticato il bel Basciano e si è accorta di avere un interesse per il nobile toscano e i due insieme hanno fatto impazzire i fan, che li hanno soprannominati i Jerù.

Grattini, massaggi altruistici, coccole, risate e chiacchiere, Jessica e Barù sono inseparabili nella casa del GF Vip, ma ancora non è scattato il bacio. Fuori sono in migliaia i telespettatori che fanno il tifo per questa “coppia”, ma anche nella Casa di Cinecittà diversi concorrenti stanno spingendo Barù a lasciarsi andare. Lulù ha dato spesso consigli di seduzione alla sorella, mentre Soleil ha cercato in più occasioni di indagare per capire le reali intenzioni del suo amico.

Jessica si dichiara al suo Barù: “Ho voglia di baciarti”.

Ieri notte la Selassié ha raggiunto l’amico speciale in veranda e ha fatto una confessione davvero tenera. La giovane ha detto al coinquilino di aver voglia di baciarlo: “Comunque io ti volevo dire che anche se siamo amici io la voglia di baciarti ce l ho“. Il gieffino ha risposto con un vago: “E io ho tante voglie“. Adesso la principessa etiope si è esposta totalmente, quindi ora sta a Barù decidere cosa fare.

Devo dire che Jessica mi ha fatto un’immensa tenerezza con questa dichiarazione. Ormai è evidente che questa ragazza non sia solo più attratta da Barù, ma che per lui abbia iniziato a provare dei sentimenti. Speriamo non si faccia troppo male nel caso di un palo.

Jerù, la reazione dei fan della coppia alla dichiarazione di Jessica Selassié.

Bellina lei.. e con questo a dimostrato dì avere più coraggio lei dì lui!!!! #gfvip #jessvip #jeru — the sky (@zorzettando) February 27, 2022

“io ti volevo dire che anche se siamo amici io la voglia di baciarti ce l ho” 🙏🙏🙏🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️#GFVIP — Isabell (@Isabell32455114) February 27, 2022