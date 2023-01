Jeremy Renner travolto dalla neve, l'attore in condizioni critiche ma stabili

L’attore Jeremy Renner, noto per il ruolo di Occhio di Falco nella saga ‘Avengers’ della Marvel, è in condizioni critiche ma stabili dopo aver subito un incidente mentre spalava la neve nella sua proprietà in Nevada. Lo ha comunicato un rappresentante dell’attore 51enne. “Possiamo confermare che Jeremy è ricoverato in ospedale in condizioni critiche ma stabili a causa delle ferite subite durante la spalatura della neve domenica. La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti”, ha affermato.

L’ufficio dello sceriffo della contea di Washoe ha dichiarato di aver risposto a una segnalazione di un infortunio traumatico nell’area di Mt. Rose Highway a Reno, in Nevada, intorno alle 9:00 ora locale di domenica. Renner, due volte candidato all’Oscar per le sue interpretazioni in ‘The Hurt Locker’ e ‘The Town’, è stata l’unica persona ferita ed è stato trasferito in ospedale in elisoccorso.

Nella notte di Capodanno la zona è stata travolta dall’intesa bufera di neve senza precedenti che ha attraversato gli Stati Uniti causando decine di vittime decine di vittime. Lo stesso attore pochi giorni fa aveva condiviso con i suoi followers alcuni scatti della violenta nevicata nella zona di Reno, sottolineando che “le nevicate sul Lago Tahoe non sono uno scherzo”. La sua casa si trova in una zona montuosa isolata e ha condiviso numerosi post sui social media che mostrano la neve che avvolge le sue auto e raggiunge persino le finestre del primo piano.

Secondo alcuni giornali americani, Renner sarebbe stato a bordo di uno spazzaneve, che possiede insieme a altri mezzi con i quali si era fotografato spesso sui social, quando si è ferito, ma la dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Nel 2015, l’attore ha pubblicato su Instagram una foto di un gatto delle nevi, che viene utilizzato in condizioni di neve. Non è stato subito chiaro se il veicolo fosse coinvolto nell’incidente di domenica.

