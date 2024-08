Jeremy Jackson, le rivelazioni su Baywatch che hanno sconvolto tutti

Jeremy Jackson aveva solo 10 anni quando è entrato nel cast di Baywatch per interpretare il figlio del protagonista Mitch Buchannon, alias David Hasselhoff. Ora, a distanza di oltre trent’anni, è tornato in video grazie al documentario After Baywatch: Moments In The Sun realizzato da Hulu e prodotto da Nicole Eggert, che nella serie ha vestito i panni di Summer Quinn per due stagioni.

Il documentario dà voce a tutti gli attori, ma sono state proprio le dichiarazioni di Jeremy Jackson a sconvolgere l’opinione pubblica. Ora l’attore ha 43 anni, ma i ricordi sul set sono di quando era un bambino di soli 10 anni.

“Crescere a ‘Baywatch’ è stato tremendo. Ero troppo giovane per dormire con le ragazze, ma abbastanza grande per volerlo. Così, spesso, entravo negli spogliatoi delle donne dopo che avevano finito di girare e prendevo i loro costumi da bagno sporchi e li annusavo. Ho annusato tutti i costumi di tutte le ragazze. Il mio preferito era quello di Nicole Eggert”.

Ma Jeremy Jackson ha parlato anche dei costumi di Pamela Anderson e di Carmen Electra.

‘Baywatch’ star Jeremy Jackson says he smelled his female co-stars’ worn swimsuits: “I would usually sneak in their trailers after they were done, and grabbed their dirty bathing suits. Let’s just say I smelled every ***** on Baywatch.” pic.twitter.com/ojeani287F — Pop Crave (@PopCrave) August 29, 2024

Jeremy Jackson, il suo passato da criminale

L’uomo è sempre stato una testa calda, per non dire un…criminale. Come riporta il sito AussiedLerbote: “Nell’anno in cui la serie è finita, il 1999, è stato arrestato per reati legati alla droga. Ha trascorso 90 giorni in prigione e si è fatto ricoverare in una clinica di disintossicazione. ‘La mia vita mi stava sfuggendo dalle dita come sabbia’, riassume. Ma Jackson non era pulito dopo quello. Nel 2005 è stato arrestato per aver stabilito un laboratorio di metanfetamina nella sua casa. Dieci anni dopo, nel 2015, è stato incarcerato di nuovo per aver accoltellato un uomo a Los Angeles“.