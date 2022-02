Ci sarebbe anche Jeremias Rodriguez fra i naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il ragazzo, famoso per essere il fratello di Belen, ha già partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi firmata Alessia Marcuzzi, dove ha conosciuto e si è innamorato di Soleil Sorge.

Jeremias Rodriguez, secondo quanto riportato da TvBlog, farebbe parte delle coppie e parteciperebbe insieme a suo padre Gustavo Rodriguez.

Questa ennesima accoppiata conferma la mia teoria scritta su questo sito settimane fa, ovvero che la categoria “coppie” del cast della nuova edizione sarà composta da ex naufraghi che torneranno in gioco questa volta accompagnati da un parente. Fra loro spiccherebbero infatti Carmen Di Pietro (Isola 2) in coppia col figlio Alessandro. Lory Del Santo (Isola 3) in coppia col fidanzato Marco. Guendalina Tavassi (Isola 9) in coppia col fratello Edoardo. Ed il già citato Jeremias (Isola 14) in coppia col padre Gustavo. Ad avvalorare questa mia tesi anche la richiesta da parte degli autori di avere Loredana Lecciso (Isola 7) insieme alla figlia Jasmine.

I “single” invece sono sulla carta tutti novellini. Ci sarebbero Alex Nuccetelli, Floriana Secondi, Ilona Staller, Matilde Brandi, Nicolas Vaporidis e Carolina Morace (che però ha smentito).

Cari autori, vi ho sgamato.



Chissà se a sto punto in Honudars Jeremias troverà Luca Dorigo con cui in passato ha avuto uno screzio: (“Avrei dovuto partecipare al posto di Jeremias, ma mia sorella non è famosa”).

Isola dei Famosi, spunta un retroscena: “Avrei dovuto partecipare al posto di Jeremias, ma mia sorella non è famosa” https://t.co/E1Qsnp7j7P #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 7, 2021

Con Jeremias e Gustavo nel cast, a parte la mamma, tutti i membri della famiglia hanno partecipato al reality.

L’Isola dei Famosi, tutti i nomi papabili del cast

COPPIE

Carmen Di Pietro con suo figlio Alessandro Iannoni

Guendalina Tavassi con suo fratello Edoardo Tavassi

Lory Del Santo col fidanzato Marco Cucolo

Jeremias Rodriguez col padre Gustavo Rodriguez

SINGLE

Alex Nuccetelli

Floriana Secondi

Ilona Staller

Matilde Brandi

Nicolas Vaporidis