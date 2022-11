Jeremias, le critiche di Edoardo con Antonino: “Mi ha sconvolto”

Edoardo Tavassi senza freni, prima contro Elenoire Ferruzzi e poi contro un ex compagno de L’Isola dei Famosi, quasi certamente Jeremias Rodriguez. Il gieffino durante un momento di confidenze con Antonino Spinalbese ha parlato dei suoi litigi in Honduras.

“Ah certo, io e te ci dobbiamo dire un sacco di cose. Tu ne saprai sicuramente più di me, ma io ho un punto di vista, che addirittura era stra condiviso con tutti gli altri. Cioè, non è che è un punto di vista mio, era condiviso da tutti. È partito da me, poi è stato condiviso da tutti, contro… 38 anni di vita, mai conosciuto uno così, mai. È proprio difficile che io vada a litigare con qualcuno, è difficile. Mi devi proprio sconvolgere. Mi sconvolse, anzi mi sconvolsero. Uno più dell’altro”.