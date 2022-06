La famiglia Rodriguez ancora nel mirino dei ladri, questa volta la vittima è Jeremias. Nel 2021 Cecilia e Ignazio Moser hanno trovato il loro appartamento milanese completamente svaligiato e la settimana scorsa dei malviventi hanno provato a rubare anche l’auto della coppia.

“Ci risiamo ragazzi. Ancora una volta qualcuno ha tentato di portarci via quello che ci appartiene. – ha detto Ignazio Moser in una storia Instagram – I miei cari amici ladri sono ripassati a trovarmi perché gli mancavo. Mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portare via il volante, probabilmente sono scappati appena sono arrivato. Visto che in un anno mi avete rubato in casa, avete rubato lo scooter e mi avete rubato in macchina, mettiamoci d’accordo. Passate una volta ogni 15 giorni e vi lascio qualcosina”.

E se a Cecilia e Ignazio hanno provato a rubare l’auto, con Jeremias i ladri si sono concentrati sulla moto e sono riusciti a prendersela. Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 giugno delle persone si sono introdotte nel motodromo e kartodromo South Milano di Ottobiano. All’ex naufrago è stata sottratta la sua moto da cross, una Honda 250 cc nera e rossa dal valore di più di 10.000€. Jeremias sabato scorso ha sporto denuncia per furto.

“Con questa Isola chiudo con i reality. Questo è il mio terzo, ma anche l’ultimo. Sì sono sicuro questa volta dico davvero. Perché ho capito di non essere tagliato per fare questo lavoro. C’è chi c’è portato e chi no. Ho accettato la cosa e va benissimo. Lascio il palco a Cecilia e Belen e sono felice per loro. Comunque non ho mai voluto rubare la scena a nessuno. Ho solamente fatto delle esperienze perché mi sono state offerte. In molti avrebbero accettato e non ci vedo nulla di strano onestamente”.