Jenny Urtis sta vivendo un incubo: “Ho molta paura”

Fabrizio Corona, in un podcast su YouTube, ha rivelato che Jenny Urtis era fidanzata con un affascinante ragazzo calabrese, descritto come molto innamorato e un “maschio vero”. Corona ha condiviso che, sebbene il giovane avesse lasciato la sua compagna per Jenny, la relazione ormai è finita. Jenny ha confermato la rottura tramite una serie di storie sui social, in cui ha espresso il suo stato d’animo e le difficoltà post-separazione.

Ha rivelato di avere paura del suo ex fidanzato, che non accetta la fine della loro storia e la perseguita. Questo ha generato stress e ansia, portandola a cercare aiuto da una psichiatra. Jenny ha spiegato che la relazione con il ragazzo calabrese è durata poco più di un anno, ma ha trasformato la sua vita in un inferno. Si sente continuamente controllata e ha dovuto affrontare gravi problemi sul lavoro, che la stanno impedendo di essere produttiva.

La situazione la sta turbando al punto da necessitare di supporto psicologico, incluso l’uso di psicofarmaci, che le stanno apportando qualche miglioramento, sebbene non sembri essere ancora completamente sotto controllo. Jenny ha messo in evidenza la gravità della sua situazione e quanto stia lottando per liberarsi dall’influenza malsana dell’ex partner.