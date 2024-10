Jenny McLaine ha 35 anni e dovrebbe essere un’adulta, almeno sulla carta.

Ha una casa di proprietà e una rubrica nella rivista per cui lavora, ma in realtà la sua vita sta andando a rotoli:

💔 ha appena rotto con il fidanzato Art dopo una relazione durata sette anni

❌ la sua migliore amica Kelly si è ufficialmente stancata del suo egocentrismo

📲 il rapporto ossessivo-compulsivo con i social le sta davvero sfuggendo di mano.

A stravolgere del tutto l’equilibrio già precario della vita di Jenny arriva la madre Carmen, ex attrice lanciata in una nuova carriera da sensitiva, una donna dalla personalità decisamente ingombrante, a cui Jenny attribuisce gran parte dei traumi che si porta dietro.

Senza avvisare né tantomeno chiedere il permesso, Carmen si trasferisce a casa della figlia: in fondo, non c’è nulla che una bottiglia di gin e un mazzo di tarocchi non possano risolvere.

👉🏻Emma Jane Unsworth racconta con intelligenza e brillante senso dell’umorismo quelle sensazioni di smarrimento e inadeguatezza che spesso accompagnano l’ingresso nell’età adulta.

“Adulti” di Emma Jane Unsworth sarà in tutte le librerie da martedì 22 ottobre!